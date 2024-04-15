إيران تحذر.. إسرائيل مصرة على تنفيذ ضربة مضادة بتنسيق أمريكي

قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي المصغر راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران خلال اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات..

ولا يزال المجلس مصممًا على التحرك، ولكن ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار أم لا..

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا ترغب في التصعيد، ولكنه حذر من رد أوسع وأقوى في حال إقدام تل أبيب على أي مغامرة، حسب وصفه..

السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف حذر من حرب كبرى في الشرق الأوسط، إن ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني... بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه عازم على تجنّب تمدّد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن... فما هي احتمالات توسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط؟ وماهي إنعكاسات أي رد إسرائيلي محتمل؟

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