إيران تتوعد الأعداء برد قاس وحتمي

في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني تجد إيران نفسها أمام خرق أمني جديد في هجوم خلف مئات القتلى والجرحى على بعد أمتار قليلة من ضريحه في محافظة كرمان،

الهجوم مؤامرة جديدة حسب وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي توعد بأن تقابل بشكل ساحق وعاجل، بدوره شدد المرشد الإيراني علي خامنئي على أن منفذي هجوم كرمان سيكونون هدفا أكيدا للرد والعقاب العادل.. من جانبه قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إن هجوم كرمان تم تأمينه عن طريق الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورغم التزام إسرائيل الصمت إزاء تفجيري كرمان وعملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، إلا أن الهجوم تزامن مع تصريحات وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن حرب عالمية ثالثة تخضوها إسرائيل ضد إيران.

فما ما هي العوامل المتحكمة في طبيعة وتوقيت الرد الإيراني؟ وما رسائل وأهداف إسرائيل من وراء رفع سقف التصعيد على جبهات إيران ولبنان وسوريا؟

Your browser does not support audio tag.