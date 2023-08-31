إيران تتوعد إسرائيل.. هل حان موعد الانتقام للغارات على سوريا؟

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في معرض رده على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري،

أكد أن هذه الممارسات العدائية لإسرائيل في المنطقة كما سماها لن تبقى من دون انتقام.

وبينما يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن تهديد تل أبيب بضرب مواقع إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها وأن أي اعتداء من هذا القبيل سيقابل برد مدمّر، تعلن وزارة الاستخبارات الإيرانية في السياق نفسه عن إحباط عملية تخريبية معقدة كانت إسرائيل بصدد تنفيذها ضد الصناعات الصاروخية الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة.

فما المختلف في تهديد طهران بالرد على الهجمات الإسرائيلية؟ وهل تأخذ تل أبيب هذه التصريحات الإيرانية على محمل الجد؟

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