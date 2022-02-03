إيران تحذر الإمارات.. هل تهدد إسرائيل الأمن في منطقة الخليج؟

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن توقيع البحرين وإسرائيل اتفاقا أمنيا خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى المنامة،

وحسب وسائل إعلام عبرية فأن التفاهم يشمل تخصيص ميناء بحري بهدف استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية في مواجهة إيران، بشراكة أمريكية.

يأتي ذلك بموازاة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حملة إضعاف إيران قد بدأت، وأنها تشمل مجالات نووية واقتصادية وسيبرانية وعمليات علنية وسرية من الجانب الاسرائيلي أو بالتعاون مع الآخرين

على الجانب الإيراني وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، أكد عبد لللهيان أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة يشكل تهديدا للجميع مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود لمنع إسرائيل من الحصول على موطئ قدم في المنطقة.

فما هي تداعيات التقارب الأمني بين إسرائيل وبلدان الجوار الايراني؟