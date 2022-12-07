"إنجيل LUCA". قصة الخلية التي انبثق منها كل ما هو حي على الإطلاق

متى ظهر أول كائن حي على وجه الأرض؟ كيف عرفنا متى ظهر على وجه التقريب؟ ماذا نعرف عن هذا الكائن؟

كيف استطعنا أصلا معرفة شيء عنه؟ لماذا "قررت" الكائنات الحية البسيطة أن تصبح أكثر تعقيدا ومن أين أتت (بالمعنى الحرفي للكلمة) بالنواة والميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا بروفسور في علم الأحياء بجامعة سان بطرسبورغ مؤلف كتاب "إنجيل .LUCA بحثا عن أصل الكائنات الحية" الدكتور مكسيم فينارسكي.

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