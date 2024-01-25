إفريقيا تتحرر.. نفوذ واشنطن ينحسر ودور روسيا والصين يتعاظم

واشنطن تفقد مكانتها بين دول الجنوب ومخاوف حول مصير قاعدتها العسكرية في النيجر تقود وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في زيارة إلى دول غرب إفريقيا

بهاجس دائم يتلخص في محاولات الحد من النفوذ الروسي والصيني المتزايد خصوصا بعد استقبال موسكو لعدد من القادة الأفارقة وحضور الصين اجتماعات مجموعة 77 التي تسعى لنظام عالمي جديد تزول فيه الهيمنة الأمريكية..

ضيف الحلقة عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري كمال بن خلوف.

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