إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب.. ما هدف واشنطن؟

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص بسبب هجماتهم في البحر الأحمر..

وقال مستشار الأمن القومي الامريكي إن التصنيف سيسري مفعوله بعد 30 يوما قائلا إن إدراته ترغب في مهلة من أجل تقليل آثاره على الشعب اليمني، مبديا استعداد واشنطن لمراجعة هذا التصنيف في حال امتناع أنصار الله الحوثيين عن هجماتهم في البحر الاحمر، كما قال إنها تأمل في أن يدفع القرارالجماعة إلى الابتعاد عن إيران..

وكانت إدارة بايدن قد الغت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عام الفين و واحد وعشرين بعدما صنفتها إدراة ترامب على تلك القائمة خلال الأسابيع الأخيرة إدارتها ..

وفي رده على القرار الأمريكي، قال المتحدث باسم الحوثيين في تصريح صحافي إن هذا التصنيف لن يؤثر على مواقف الجماعة، وأن الهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر.. فما هي انعكاسات تصنيف حركة أنصار الله الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية ؟ وما دلالات تحديد تصنيفها كحركة عالمية محددة بشكل خاص، وتأجيل تنفيذ القرار الى الشهر المقبل؟

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