إسرائيل وضرب إيران.. هل تنفذ التهديد؟

إسرائيل توجه تهديدا لإيران عبر رئيس أركانها الذي صرح أن جيش بلاده يجدد خطط العمليات ضدر إيران، وأن أي عودة للولايات المتحدة للاتفاق النووي سيكون خطأ.

في المقابل قلل مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني من شأن هذه التهديدات ووضعها في إطار الحرب النفسية، فيما توعد المتحدث باسم القوات الايرانية بتسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور في حال ارتكبت اسرائيل أي خطأ

تصعيد يستبق أي خطوات عملية محتملة من جانب الادارة الامريكية الجديدة التي أعلنت انها تسعى للتوصل الى اتفاق أطول وأقوى مع طهران

فما خلفية هذه التهديدات، وما حجم الدور الذي تلعبه اسرائيل في مسار العلاقات الامريكية الايرانية.