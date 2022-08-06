إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.. هل تتسع دائرة المواجهة؟

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا.

تصريحات ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا لـRT:

- كل شهيد يرتقي يزيد الحركة إصرارا على مواجهة العدو

- السحر انقلب على الساحر والعدو وقع في الشرك الذي نصبه لنا

- حركة الجهاد الإسلامي فاجأت إسرائيل

- موقف حركة حماس الواضح وكل الفصائل الفلسطينية هو ما يجب أن يرى

- التنسيق مع الفصائل الفلسطينية كبير جدا وهو ما يربك ويستنزف العدو

- إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاغتيالها تيسير الجعبري

- حركة الجهاد قادرة على إدارة المعركة ضد إسرائيل

- المعركة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها ولن نسمح لإسرائيل بالخروج منتصرة

- نواجه سياسة أمريكية خبيثة وإسرائيلية عدوانية

- معركتنا مع إسرائيل تستفيد منها كل قوى المقاومة في لبنان وسوريا وإيران

- حزب الله شريك معنا في هذه المعركة كما كل فصائل المقاومة

- الإدارة الأمريكية ستمنع امتداد هذه المعركة لتطال كل محور المقاومة

- أمريكا غير جاهزة لهذه المعركة وتعمل على إنقاذ إسرائيل من الفخ الذي أوقعت نفسها فيه

- حركة الجهاد أعطت أمر القتال وأي عملية ممكنة ضد أهداف حيوية في إسرائيل

- المقاومة في الضفة ستتفاعل وستواجه الجرائم الإسرائيلية بكل إمكانياتها

- من المبكر الحديث عن سقف زمني للمواجهة مع إسرائيل

- حركة الجهاد الإسلامي لن تخدع من قبل العدو الصهيوني وتذهب إلى وعود فارغة

- العدو بدأ بواسطة أممية وليس عربية فقط منذ اللحظات الأولى للمواجهة

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