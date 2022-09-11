إسرائيل والغرب.. ما مصير "نووي إيران"؟

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بالبيان الفرنسي الألماني البريطاني المشترك والذي عبرت فيه الدول الأوروبية عن شكوكها في صدق النوايا الإيرانية للتوصل لاتفاق نووي..

وأضاف لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن إسرائيل قدمت للأوروبين خلال الأشهر الماضية معلومات استخبارية حديثة حول النشاط الإيراني في المواقع النووية، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى ألمانيا لتنسيق المواقف مع برلين بشأن ملف إيران النووي.

من جانبها حملت الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية مسؤولية الفشل المحتمل لإحياء الاتفاق النووي كما وصفت البيان الثلاثي المشترك بأنه غير مدروس وضد حسن النوايا لإنقاذ الصفقة النووية.. وفي تعقيبه اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن بيان الثلاثي الأوروبي جاء في توقيت خاطئ ولحظة حرجة بالمسار التفاوضي.

فما هي خليفات موقف الترويكا الأوروبية؟ وهل ينهي مسار المحادثات في فيينا؟

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