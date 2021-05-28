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تصعيد إسرائيلي في القدس.. هل تفشل هدنة غزة؟

أخبار العالم العربي

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في تجاهل للتحذيرات الأمريكية بخصوص تهجير العائلات الفلسطينية صدقت السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة على أراض يملكها فلسطينيون في بيت لحم،

في وقت لا تزال الحواجز على مداخل حي الشيخ جراح تدفع إلى مزيد من التضامن مع أهالي الحي وهو ما قد يدفع حسب البعض إلى إجهاض مساعي تثبيت الهدنة بينما رأت واشنطن أن فتح مجلس حقوق الإنسان تحقيقا فيما اعتبرها جرائم حرب ارتكبت في غزة من شأنه أن يعرقل التقدم الذي تحقق وفي رد فعل آخر اعتبرته إسرائيل محاولة للتغطية على جرائم حماس
فهل تهدد التوترات المستمرة مصير التهدئة؟ وكيف سيكون الموقف الأمريكي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين؟

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