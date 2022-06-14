إسرائيل.. ما سر التصعيد مع إيران؟

عام مر على تأدية نفتالي بينيت قسم الولاء كرئيس للوزراء الإسرائيلي، بعد أن توقع كثيرون ألا تصمد الحكومة أكثر من بضعة أسابيع...

عام لم يخلو من صدمات لحكومة بينيت وضعتها على شفا الانهيار على الرغم من تعهد الأخير رئيسها بالقول: مستمرون في العمل! التطورات السياسية الأخيرة على صعيد الداخل الإسرائيلي تطرح أسئلة جديدة تتناولها الصحف الغربية واستطلاعات الرأي الإسرائيلية التي أظهرت فقدان الثقة بأحزاب في "كتلة التغيير" التي تشكل الحكومة الحالية، بينما قوة معسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لم تتغير عن الاستطلاعات الأخيرة، كما ارتفعت شعبية القائمة المشتركة.

نسأل أكثر عن حكومة نفتالي بينيت.. على ماذا تراهن؟ ما المتوقع؟ وما المعايير والملفات الخارجية المؤثرة على مجريات الأحداث؟

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