إسرائيل توسع عمليتها البرية بغزة.. والفصائل تحضر مفاجآتها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، ونفى أن تكون هذه العمليات إجتياحا بريا شاملا للقطاع،

تزامن ذلك مع قطع كامل للاتصالات والانترنت وتكثيفا للقصف الجوي والمدفعي العنيف في ليلة تعتبر الأشد عنفا منذ السابع من أكتوبر الجاري..

وفي هذه الأجواء صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بشأن حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات الإنسانية في غزة.. فما هي مآلات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة؟

Your browser does not support audio tag.