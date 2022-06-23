إسرائيل تهدد باجتياح لبنان.. هل الحرب قادمة؟

في كلمة له بمناسبة مرور أربعين عاما على حرب لبنان الأولى، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس باجتياح لبنان ملوحا بتنفيذ عملية عسكرية

وصفها بالقوية والدقيقة يدفع خلال حزب الله ثمنا باهظا.. من جانبه أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، جاهزية الخطط اللازمة لأي حرب مقبلة مع لبنان، في هذا السياق كشفت صحيفة هآرتس عن إجراء الجيشين الأمريكي والإسرائيلي مناوراتٍ تُحاكي سُبل مواجهة أي تصعيد على الجبهة الشمالية.. التهديد الاسرائيلي يأتي على ضوء تحركات إقليمية لتشكيل تحالف دفاعي جوي بدعم أمريكي لمواجهة إيران.. في المقابل استقبل الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حيث تم التأكيد على التنسيق والتعاون بين الجانبين..فما هي خلفيات التهديد الإسرائيلي؟ وما صلته بالتوتر المتصاعد مع إيران؟

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