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إسرائيل تهدد..هل تصنع إيران صواريخ في سوريا؟

أخبار العالم

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تخط إسرائيل فصلًا جديدًا من فصول الاتهامات التي ترمي بها طهران،

 لتكشف هذه المرة عبر وزير دفاعها بيني غانتس ومن قلب الولايات المتحدة عن خريطة يقول الوزير إنها لمواقع عسكرية في سوريا، استخدمت لتصنيع ذخائر متطورة لإيران وحلفائها.
هذا اتجاه يشدد غانتس على ضرورة وقفه، مؤكدًا أن إيران تبني صناعات إرهابية في سوريا من أجل احتياجاتها مشيرًا إلى أنا بدأت مؤخرا في بناء صناعات متطورة أيضًا في كل من لبنان واليمن
فما دلالة الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة لطهران؟ وهل يقود ذلك لمواجهة مباشرة أو بالوكالة بين الطرفين؟

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