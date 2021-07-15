إسرائيل تكشف عن تطبيع جديد مع دول عربية الشهر القادم وتقول إن قرار السلام بيد السعودية

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في تل أبيب، في أحدثِ خطوة لتطبيع العلاقات بين الجانبين بموجب الاتفاق الإبراهيمي الذي توسطت فيه واشنطن العام الماضي.

الحفل جرى بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومريم المهيري وزيرةِ الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية..

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ، كان قد زار الإمارات نهاية يونيو حزيران الماضي، وافتتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي ووقع الاتفاقية الثانية عشر للتعاون بين البلدين...

فما هي المصالح المشتركة وفرصُ التعاون بين إسرائيل والإمارات؟ وكيف سينعكس التقارب على المنطقة عموما، والقضيةِ الفلسطينية خصوصا؟

هذه الاسئلة وأخرى يجيب عليها القائم بأعمالِ السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إيتان نائيه.

Your browser does not support audio tag.