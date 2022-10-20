إسرائيل تقتل عدي التميمي.. ما رد فصائل الضفة؟

إضراب شامل بالضفة الغربية ومواجهات بالقدس ومسيرات غضب تعم المدن للتنديد بالممارسات الاسرائيلية ومقتل عدي التميمي منفذ عملية مخيم شعفاط برصاص القوات الإسرائيلية..

مشهد يعكس التوتر المتصاعد خلال الأشهر الأخيرة حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن العام الحالي يعتبر الأكثر دموية منذ نحو خمسة عشر عاما بسبب زيادة في أعمال العنف والقيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.

فما هي تبعات التوتر المتصاعد واحتمالات تفجر مواجهة شاملة؟

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