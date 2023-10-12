إسرائيل تصعد في غزة.. والسيسي يحذر من الانزلاق في مسار دموي

أرحب بكم في هذه الحلقة من استديو القاهرة ضمن التغطية الاستثنائية للحرب في غزة..

لا أعرف إلى أي مدى نستطيع أن نصفها بالحرب، فالحرب في العادة تكون بين طرفين متكافئين، فما هو الوصف الذي ينطبق على هذا القصف المتواصل من الجو والبحر على المدنيين العزل في بقعة توصف بالأعلى كثافة في العالم تحت سمع وبصر الجميع وبدعم غربي منقطع النظير بحسب التعبير الذي استخدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي.. وكيف تنظر القاهرة التي طالبت قبل قليل السلطات الاسرائيلي بالتوقف عن استهداف معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان غزة والني تنظر أيضا بعين القلق إلى مخطط إسرائيلي تداوله البعض لتهجير سكان القطاع فسرا إلى داخل حدودها.. أسئلة نبحث عن إجابات لها مع ضيفنا العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية