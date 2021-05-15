إسرائيل تصعد في غزة.. أين الدعم العربي؟

يوم دموي آخر في حياة الفلسطينيين. مئاتٌ من الضحايا تسقط وعشراتٌ من العائلات تفقد المأوى مع تعثرٍ للمساعي الدولية في العثور على مخرج من عنق الزجاجة..

الموقفُ العربي منقسم بين من اكتفى بالإدانة وبين موقف شعبي خرج للشوارع مطالبا بالتحرك لنصرة الفلسطينيين وقضيتِهم، فيما تبقى أصواتٌ أخرى تحمّل الفصائلَ الفلسطينية مسؤولية التصعيد الأخير..

- أين هو موقف العواصم العربية في ظل التدمير الممنهح من الجانب الإسرائيلي؟

- وهل فعلا تتحمل الفصائل مسؤولية ما يحدث؟

- ماذا قدمت الدول العربية إلى القضية الفلسطينية سوى الدعم والاجتماعات الطارئة /يتساءل البعض/ وهل تغيرت الأحوالُ الآن بعد اتفاقات السلام الأخيرة مع إسرائيل..

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.