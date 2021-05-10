إسرائيل تصعد بغزة.. هل تتسع دائرة القصف؟

ما حدود التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ وما الدور الذي يمكن أن تقدمه الهيئات الدولية لتحقيق التهدئة؟

إخفاق في إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن حول تصاعد التوتر في القدس وحراك سياسي دولي لم ينجح في التهدئة ليحصي قطاع غزة وفاة عشرين فلسطينيا في قصف إسرائيلي بعد توعد الحكومة الإسرائيلية بالرد على الصواريخ التي أطقتها فصائل غزة على القدس ومستوطنات الغلاف عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وإصابة المئات من المصلين بالموازاة مع محاولات لإخلاء في حي الشيخ جراح من سكانه لصالح المستوطنين

فما حدود التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ وما الدور الذي يمكن أن تقدمه الهيئات الدولية لتحقيق التهدئة؟