إسرائيل تصعد بالقدس والضفة.. توتر جديد؟

أصيب عشرات الفلسطييين جراء قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرة في بلدة بيتا جنوب نابلس..

كما اندلعت اشتباكات عقب صلاة الجمعة قرب باب السلسلة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، هذا و احتجزت تلك القوات عددا كبيرا من الشبان أثناء خروجهم من باب الأسباط..

وكانت إسرائيل قد قصفت أمس مواقع في قطاع غزة رادا على ما تقول انه بالونات حارقة أطلقت من القطاع ، بينما قالت حركة حماس إن القصف محاولة إسرائيلية لترميم معنويات الجيش التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس .. المتحدث باسم لجان المقاومة الفلسطينية محمد البريم قال إن المقاومة لن تسمح بفرض معادلة جديدة وأن القصف استعراض مكشوف له ما بعده.. فهل ينذر تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بحرب جديدة؟

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