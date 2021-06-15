إسرائيل تصعد بالقدس.. هل تعود صواريخ غزة؟

أصيب سبعة عشر فلسطينيا خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في القدس أثناء تنظيم المستوطنين القوميين مايعرف بمسيرة الأعلام بالمدينة القديمة..

السلطات الإسرائيلية نشرت الآلاف من رجالِ الأمن لتأمين المسيرة التي تمر عبر باب العامود وصولا إلى حاط البراق.. بينما انطلقت مسيرات فلسطينية مناهظة لمسيرة الأعلام في القدس، وعدد من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.. الفصائل الفلسطينية وصفت المسيرة بالاستفزاز ودعت الى يوم غضب واستنفار، بينما اعتبرتها حركة حماس صاعقا سيؤدي لإنفجار معركة جديدة للدفاع عن الأقصى والقدس. الحكومة الإسرائيلية نشرت بدورها بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة تحسبا لأي انزلاق قد يؤدي الى مواجهة جديدة وسط مخاوف من تداعياتٍ سلبية على الإئتلاف الحكومي الهش الذي يقوده نفتالي بينيت.

فهل تنسف مسيرة الأعلام.. جهود الهدنة وآمال السلام؟

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