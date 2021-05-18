إسرائيل تستهدف مقرات إعلامية بغزة.. ما السبب؟

أثار تدمير الجيش الاسرائيلي لبرج في غزة من أحد عشر طابقا يضم مكاتب وسائل إعلام دولية حالة استهجان وصدمة عبر العالم.

منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود دانتا تدمير المبنى وطالبتا بالتحقيق في ذلك، بينما قالت الإدراة الامريكية إنها طالبت الجانب الإسرائيلي بضرورة حماية الصحفيين ووسائل الإعلام وتقديم توضيحاتٍ وافية حول أسباب تدمير البرج بتلك الطريقة الصادمة..

القوات الجوية الإسرائيلية قالت في بيان عبر تويتر، إن المبنى المستهدف كان يضم مصالح عسكرية لحركة حماس.. واتهمت الحركة باتخاذ المكاتب الإعلامية دروعا بشرية حسب البيان.. يأتي ذلك بينما يشكو كثير من النشطاء المتضامنين مع غزة من تعليق حساباتهم في فيسبوك وتيك توك.

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