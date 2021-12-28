إسرائيل تستهدف إيران في سوريا.. هل التصعيد قادم؟

تنفرج في فيينا فتنفجر في الساحات. من هذه الزاوية ينظر كثيرون إلى تصعيد القصف الإسرائيلي على سوريا مؤخرا.

ومنها أيضاً ينظرون إلى اشتعال الساحات في اليمن. فجر اليوم نفذت إسرائيل عدواناً بالصواريخ على محيط مرفأ اللاذقية، بحسب وكالة سانا، وبحسب معلوماتٍ متداولة، الهدف شحنات أسلحة إيرانية. إسرائيل على جاري عادتها لا تعلق، لكن مراقبين يربطون بين هذا التطور ومحادثات فيينا. فتل أبيب تريد لهذه المحادثات أن تفشل بأي شكل من الأشكال، لا تريد للاقتصاد الإيراني أن يتنفس، أكثر من ذلك، تريد ضربة أميركية لإيران، وتمني النفس بضرب إيران بمفردها لو استطاعت.

هل ستتمكن تل أبيب من قلب طاولة مفاوضات فيينا؟ وهل تتجرع إيران ومحورها السم الإسرائيلي، وتردان في فيينا؟

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