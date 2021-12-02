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إسرائيل تدق طبول الحرب .. هل تستهدف إيران؟

أخبار العالم العربي

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نذر بالمواجهة العسكرية تلوح في الأفق، طرفاها إسرائيل من جهة وإيران وحلفاؤها في المنطقة من جهة أخرى..

فها هي الأنباء ترد حول تزوّد إسرائيل بأسلحة دقيقة مع تكثيف التحركات العسكرية وتهيئة الجبهة الداخلية لأي تطور.
فوزير دفاعها بيني غانتس يرى أنه قد لا يكونَ هناك مفرٌ من ضرب إيران بينما القادةُ السياسيون يطالبون العالم بوقف التفاوض مع إيران التي تمارس ابتزازا نوويا كما يدور الحديث في إسرائيل..
هل إسرائيلُ جادة في تهديداتها أم انها مجرد فقاعات هدفها التخريب على مسار المفاوضات النووية؟ وإن كانت جادة فهل ستستطيع مواجهة إيران ومن معها من حلفاء في المنطقة؟
وإن امتلكت إسرائيل مفاتيح إشعال الحرب فهل هي قادرة على إيقافها مع تعدد جبهات المواجهة؟

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