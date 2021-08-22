 
مباشر
اسأل أكثر

إسرائيل تحذر.. هل تصنع إيران قنبلة نووية؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r473

في سعي إسرائيل لوضع خطة منسقة مع الولايات المتحدة تستبق أي انهيار محتمل للمحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن إيران ستكون محور لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
بينيت الذي يصل الولايات المتحدة لأول مرة رئيسا للحكومة أشار إلى أن توقيت الزيارة مصيري في ظل تقدم طهران المتسارع في تخصيب اليورانيوم.
على الجانب الأمريكي نقلت مجلة بوليتيكو عن المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي تشكيكه في عودة إيران إلى محادثات فيينا.
ورغم إتمام الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن طهران لم تقدم حتى الآن أي موعد لاستئناف جولات التفاوض.
فما مدى انفتاح واشنطن على الطرح الاسرائيلي لتنسيق الخطة باء؟ وما دلالات تأخر استئناف المحادثات في العاصمة النمساوية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا