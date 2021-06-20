إسرائيل تحذر من رئيسي.. هل تمنع اتفاقا نوويا؟

مفاوضات فيينا تصل مرحلة حاسمة.. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يكشف أن التوصل إلى تسوية أصبح أقرب من أي وقت مضى، وأن المفاوضين عادوا إلى بلدانهم لاتخاذ القرار وليس للتشاور.

التقييم الأمريكي للموقف كان أقل تفاؤلا، مع حديث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن وجود مسافة كبيرة قبل التوصل الى اتفاق.

أجواء أوصلت منسوب القلق في تل أبيب إلى أوجه خاصة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران.

فهل يتحقق الخرق قبل انقضاء ولاية روحاني؟ أم سيكون للجانب الإسرائيلي قولا آخر؟

Your browser does not support audio tag.