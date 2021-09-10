إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟

تشهد الضفة الغربية والقدس موجة تصعيد عقب تظاهرات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضد الإجراءات التي نفذتها مصلحة السجون بحقهم على إثر فرار ستة أسرى من سجن جلبوع.

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ووسط هذا المشهد تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالقبض على الأسرى الفارين في نهاية المطاف مشددًا أن الجيش الإسرائيلي مستعدٌ لأي تطور في أي مكان.

فإلى أين تتجه الأوضاع مع استمرار عجز إسرائيل بإيجاد أي أثر للأسرى الفارين؟ ثم ما احتمالات تفجر مواجهة بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب في الأيام المقبلة؟