إسرائيل تتأهب.. هل يقصف حزب الله حقل كاريش؟

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب بعد صدور رسائل داخلية إلى القطاعات العسكرية للاستعداد لأي سيناريو محتمل.

الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد يوم على كلمة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله شدد فيها على عدم السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه مشيرا إلى أن الحزب يراقب مسار مفاضويات ترسيم الحدود وأعينه وصواريخه موجهة صوب حقل كاريش.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت استعدادها لإجراء فحوص على حقل كاريش قبل ربطه بشبكة غاز إسرائيل.. ومَنحها رخصة تشغيل الحقل لشركة "إنرجيان".

فما هي دلالات التأهب العسكري الإسرائيلي؟ وهل تعكس تحذيرات حزب الله تضاءل فرص التوصل لاتفاق؟

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