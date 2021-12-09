إسرائيل تتأهب عسكريا لضرب إيران.. ما خيارات واشنطن؟

وسط تسريبات إعلامية حول اتفاق أمريكي إسرائيلي على القيام بتدريبات عسكرية مشتركة تحاكي استهداف المنشآت النووية الإيرانية كملاذ أخير، وصل وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن

حيث شرع في جولة مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، وحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز فإن ممثلي الدولتين يدرسون الخيارات العسكرية المحتملة.

التوجه الأمريكي يأتي بموازاة تعثر المفاوضات النووية، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده جادّة في المفاوضات لكنها لم تتلقّ أي مقترح بنّاء للتقدم فيها، متهما الأطراف الأوروبية بالسلبية.

يأتي ذلك فيما تتحرك الإدارة الأمريكية حسب مصادر صحيفة وول ستريت جورنال صوب تشديد تطبيق العقوبات على إيران ووقف المعاملات الخاضعة لها.

فهل ستساير واشنطن الطرح الاسرائيلي؟ وما حقيقة نواياها من وراء رفع الضغوط على إيران؟