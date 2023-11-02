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استوديو القاهرة

إسرائيل تبيد غزة.. إدانات دولية تصطدم برفض أمريكي لوقف النار

أخبار العالم

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تطورات ميدانية وسياسية على مدار الساعة، فبينما تجاوز عدد الضحايا المدنيين التسعة آلاف، لا تزال إسرائيل تتحدث عن عملية طويلة الأمد رغم خسائرها..

وفي الوقت نفسه فإن الغضب الشعبي يترجم ببطء إلى خطوات سياسية.. فإلى أين تسير هذه الخطوات السياسية؟ وما هي السبل لتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي؟ وهل من سبيل لمحاسبته علبها؟

ضيف حلقة استوديو القاهرة الدكتور جهاد حرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي في حركة فتح.

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