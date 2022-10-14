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نيوزميكر

إسرائيل أم لبنان.. من المستفيد من اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع السكرتير العسكري السابق لوزير الأمن الإسرائيلي اللواء احتياط إيتان دانكوت.

تصريحات السكرتير العسكري السابق لوزير الأمن الإسرائيلي اللواء احتياط إيتان دانكوت لـ RT:

  •  في مرحلة ما سيكون على إسرائيل إن تفتح النار وتضعف حزب الله
  •  الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان للخروج من حالتها الصعبة هي إسرائيل
  • ٨٠% من حاجات لبنان من الطاقة تأتي من إسرائيل عبر خط يمتد من الأردن الى سوريا ثم لبنان
  • الاتفاقية استراتيجية وتضعف حزب الله وإيران، إتوقع أن إيران ستدفع حزب الله نحو تصعيد مع إسرائيل ولبنان كدولة ستدفع ثمنا باهظا
  • رسالة تحذير لبنان من إسرائيل وصلت عبر قنوات وسيطة الى الرئيس اللبناني عون
  • إيران اجتازت المرحلة التي تستطيع فيها أن تنتج المواد الانشطارية النووية
  • إيران ستحتاج ما بين سنة وسنتين اخرى لإنتاج الرؤوس القادرة على حمل النووي
  • إلى جانب المفاوضات يجب مواصلة النشاطات العسكرية ضد إيران بما فيها إبعادها عن سوريا
  • إسرائيل استخدمت المجال الجوي اللبناني لقصف أهداف في سوريا
  • مصير نصر الله سيكون مثل مصير سليماني
  • إسرائيل لديها كثير من الخطط الهجومية ضد لبنان إلى جانب الخطط الدفاعية
  • الضفة الغربية تغلي والانفجار بدأ والتحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس
  • إسرائيل يجب أن لا تقرر من يخلف عباس لكنها تستطيع منع أولئك الذين يشكلون خطرا من استلام الحكم
  • يجب العودة الى المحادثات مع الفلسطينيين ليس على مبدأ الدولتين وإنما إيجاد حل ما بين دولة واحدة ودولتين ودعم السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية
  • السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة تدريجيا على شمال الضفة الغربية بدأ الأمر في جنين والآن نابلس
  • إيران تبحث عن نقاط ضعف طول الوقت لاختراق الدفاعات الاسرائيلية وتستخدم المسيرات ولديها المسيرات الانتحارية التي باتت من أبرز التحديات

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