إسرائيل أم لبنان.. من المستفيد من اتفاق ترسيم الحدود البحرية؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع السكرتير العسكري السابق لوزير الأمن الإسرائيلي اللواء احتياط إيتان دانكوت.
تصريحات السكرتير العسكري السابق لوزير الأمن الإسرائيلي اللواء احتياط إيتان دانكوت لـ RT:
- في مرحلة ما سيكون على إسرائيل إن تفتح النار وتضعف حزب الله
- الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان للخروج من حالتها الصعبة هي إسرائيل
- ٨٠% من حاجات لبنان من الطاقة تأتي من إسرائيل عبر خط يمتد من الأردن الى سوريا ثم لبنان
- الاتفاقية استراتيجية وتضعف حزب الله وإيران، إتوقع أن إيران ستدفع حزب الله نحو تصعيد مع إسرائيل ولبنان كدولة ستدفع ثمنا باهظا
- رسالة تحذير لبنان من إسرائيل وصلت عبر قنوات وسيطة الى الرئيس اللبناني عون
- إيران اجتازت المرحلة التي تستطيع فيها أن تنتج المواد الانشطارية النووية
- إيران ستحتاج ما بين سنة وسنتين اخرى لإنتاج الرؤوس القادرة على حمل النووي
- إلى جانب المفاوضات يجب مواصلة النشاطات العسكرية ضد إيران بما فيها إبعادها عن سوريا
- إسرائيل استخدمت المجال الجوي اللبناني لقصف أهداف في سوريا
- مصير نصر الله سيكون مثل مصير سليماني
- إسرائيل لديها كثير من الخطط الهجومية ضد لبنان إلى جانب الخطط الدفاعية
- الضفة الغربية تغلي والانفجار بدأ والتحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس
- إسرائيل يجب أن لا تقرر من يخلف عباس لكنها تستطيع منع أولئك الذين يشكلون خطرا من استلام الحكم
- يجب العودة الى المحادثات مع الفلسطينيين ليس على مبدأ الدولتين وإنما إيجاد حل ما بين دولة واحدة ودولتين ودعم السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية
- السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة تدريجيا على شمال الضفة الغربية بدأ الأمر في جنين والآن نابلس
- إيران تبحث عن نقاط ضعف طول الوقت لاختراق الدفاعات الاسرائيلية وتستخدم المسيرات ولديها المسيرات الانتحارية التي باتت من أبرز التحديات