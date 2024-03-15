إسرائيل أم حماس.. من يعرقل وقف إطلاق النار في غزة؟

بموازاة إعلان الجانب الإسرائيلي إرسال وفد إلى العاصمة القطرية للمشاركة بمفاوضات التهدئة غير المباشرة، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه مقترح حركة حماس

بشأن التهدئة معتبرا ما حمله تمسكا بمطالب وهمية.

وفي تعقيبه اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان رفض إسرائيل مقترحَ الحركة إصرارا على العدوان على الشعب الفلسطيني.

هذا وأعلنت حماس تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورًا شاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يُركز على وقف العدوان وتقديم المساعدات لسكان القطاع، وعودة النازحين، وانسحاب القوات الاسرائيلية.. وأشارت حماس إلى أن هذه المبادئ والأسسَ ضرورية للاتفاق وتبادلِ الأسرى.

فمن المسؤول عن عرقلة مساعي التوصل لاتفاق في ظل استمرار الاتهامات المتبادلة بين حماس وإسرائيل؟ وهل تنجح محادثات الدوحة في كسر جمود المفاوضات؟

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