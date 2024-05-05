إسرائيل أم حماس.. من يعرقل اتفاق الهدنة بغزة وصفقة تبادل الأسرى؟

لا تجد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل طريقا للنجاح على وقع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، بالتزامن مع تسليم الحركة ردها للوسيطين المصري والقطري.

وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تؤكد حماس على إيجابيتها وجديتها في المفاوضات مضيفة أن أولويتها تتمثل في وقف الحرب على غزة، متهمة نتنياهو باختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع.

أما على الطرف الآخر فيشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب لن توافق على مطالب حماس التي تعني الاستسلام، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى تحقيق كل أهداف الحرب.

فما الانعكاسات المحتملة لفشل حماس وإسرائيل بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بينهما؟ وما هي خيارات القاهرة أمام إصرار الجانبين على مطالبهما؟