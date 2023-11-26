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إسرائيل أم حماس.. من قدم تنازلات أكبر لإقرار هدنة غزة؟

أخبار العالم

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منذ السابع من أكتوبر وحديث العالم حول ما حدث في غزة بعد طوفان الأقصى وتبعاتِه وجدلية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسط جدل حاد جدا حول المنتصر

والجهة التي فرضت شروطها خاصة في ظل الهدنة الحالية.. فالبعض رأى أن الفصائل فرضت منذ اليوم الأول معادلاتها عسكريا على إسرائيل حتى أن أطرافا داخل إسرائيل تتهم حكومة نتنياهو بالتبعية لحماس، في حين يرى آخرون أن ما وصفوه بخطأ حماس كلف القطاع ألوفا من الضحايا الأبرياء مقابل الإفراج عن عشرات المعتقلين وحديث عن نصر مجهول القيد والهوية..
- فمن قدم التنازلات حتى الوصول للهدنة ومحاولة تمديدها؟ إسرائيل التي أدركت ورطتها في الميدان وفي العلاقات الدولية؟
- أم الحركات الفلسطينية التي رفعت سقف مطالبها بتبييض السجون ودحر الاحتلال وما على هنالك من الشعارات..

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