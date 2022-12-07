إحباط محاولة انقلاب في ألمانيا.. ما الذي حدث؟

تهديد إرهابي وفي ألمانيا هذه المرة والمتهم حركة يمينية متطرفة تعرف بـ"مواطني الرايخ" ترفض دستور البلاد وتدعوا للإطاحة بالحكومة،

وخططت للاستيلاء على السلطة واقتحام البرلمان وتنفيذِ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى ما دفع بالشرطة الألمانية لشن حملة أمنية وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد أدت لاعتقال متورطين عُثر معهم على أسلحة تعود للجيش، لتعلن في وقت لاحق أن التحقيقات كشفت عن تهديد كبير داخل البلاد..

- ما مدى خطورة ما جرى في دولة كألمانيا؟

- لماذا يتم الترحيب ودعم المتطرفين في أوكرانيا بينما يتهمون بالإرهاب بدول أوروبية أخرى؟

- وكيف تنعكس الأزمة بين روسيا والغرب على تغذية هذه الحركات مع استمرار تحذيرات من ضخ السلاح إلى أوكرانيا ووقوعه بيد حركات مشابهة؟





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