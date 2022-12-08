إتمام صفقة تبادل سجينين بين موسكو وواشنطن.. ماذا بعد؟

تبادلٌ لسجينين بين روسيا والولايات المتحدة بوساطة قادتها كل من السعودية والإمارات..

والمفرج عنهما لاعبةُ كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير المعتقلة في روسيا، ورجلُ الأعمال الروسي فيكتور بوت المعتقلُ في الولايات المتحدة منذ عام 2010.

بدوره أقر الرئيس الأمريكي بفشل بلاده في تحرير سجين يبدو أنه أكثرُ قيمة من لاعبة السلة، والمقصود هنا السجين بول ويلين العسكري الأمريكي السابق المحكوم بتهمة التجسس.

- ما هي رمزية هذه الخطوة بين بلدين رفضا الجلوس منذ فترة على طاولة مفاوضات حول معاهدة ستارت الخاصة بانتشار الأسلحة النووية؟

- هل من الممكن أن تشكل بداية لبحث ملفات أكثر جدية وبوساطة سعودية إماراتية كشريكين موثوقين؟

- وماذا عن مستقبل العلاقات بين هاتين الدولتين في ظل الصراع الدائر؟

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