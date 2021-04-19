أوليانوف يكشف أن محادثات فيينا حول النووي الإيراني دخلت مرحلة الصياغة لإحياء اتفاق 2015

تستمر الجهود الدولية في فيينا لاحتواء الأزمة التي خلفها خروج واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران ودول الخمسة زائدا واحدا..

المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف يعلن عن لقاء جمع الجانبين الروسي والأمريكي بخصوص ذلك وأن مباحثات الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية دخلت مرحلة الاتفاق على الصياغة مشيرا إلى أن المفاوضين انتقلوا من الكلمات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة، رغم أن تحقيق نتائج عملية لا يزال بعيدا..

ما هي خفايا المناقشات وهل نحن أمام مرحلة جديدة من التفاوض؟ وما هي الأسس التي جمعت الأطراف المعنية، طهران ودول الأربعة زائدا واحد؟ هل من ضمانات لطهران من جهة وللأطراف الأخرى أيضا وماذا عن الدور والموقف الروسي؟

المزيد مع المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في حلقة من نيوزميكر.

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