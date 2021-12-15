أوليانوف: ملفا الصواريخ الإيرانية والأمن الإقليمي يجب بحثهما بشكل منفصل وبمشاركة دول الخليج
حديث مع ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف.
ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لـRT: هناك خلافات جدية وانعدام للثقة بين الوفود المشاركة في المفاوضات النووية بفيينا
أوليانوف لـRT: نحتاج للوقت وإلى جولات أكثر للتوصل إلى تسوية بشأن العودة للاتفاق النووي
أوليانوف لـRT: التسوية تتطلب حل كل مسألة على حدا للتوصل إلى اتفاق واضح يضمن تنفيذ كل الأطراف التزاماتها
أوليانوف لـRT: ندعو إيران لوقف النشاط النووي غير المتفق عليه ونحث واشنطن على التوقف عن فرض عقوبات على طهران
أوليانوف لـRT: نلمس لدى جميع الأطراف رغبة بالتوصل إلى اتفاق
أوليانوف لـRT: روسيا ساهمت بالتوصل لاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استبدال الكاميرات في منشأة كرج
أوليانوف لـRT: خطوة طهران الأخيرة عززت عملية المفاوضات
أوليانوف لـRT: نقدر سعي طهران للتوصل إلى اتفاق
أوليانوف لـRT: إضافة مسألة الصواريخ والأمن الإقليمي إلى المفاوضات تهدد بنسفها
أوليانوف لـRT: ملفا الصواريخ الإيرانية والأمن الإقليمي يجب بحثهما بشكل منفصل بمشاركة دول الخليج
أوليانوف لـRT: الصفقة النووية تتطابق مع مصالح إسرائيل وهذا موقف جميع المشاركين في مفاوضات فيينا.
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