أوليانوف: ملفا الصواريخ الإيرانية والأمن الإقليمي يجب بحثهما بشكل منفصل وبمشاركة دول الخليج

حديث مع ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف.

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ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لـRT: هناك خلافات جدية وانعدام للثقة بين الوفود المشاركة في المفاوضات النووية بفيينا

أوليانوف لـRT: نحتاج للوقت وإلى جولات أكثر للتوصل إلى تسوية بشأن العودة للاتفاق النووي

أوليانوف لـRT: التسوية تتطلب حل كل مسألة على حدا للتوصل إلى اتفاق واضح يضمن تنفيذ كل الأطراف التزاماتها

أوليانوف لـRT: ندعو إيران لوقف النشاط النووي غير المتفق عليه ونحث واشنطن على التوقف عن فرض عقوبات على طهران

أوليانوف لـRT: نلمس لدى جميع الأطراف رغبة بالتوصل إلى اتفاق

أوليانوف لـRT: روسيا ساهمت بالتوصل لاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استبدال الكاميرات في منشأة كرج

أوليانوف لـRT: خطوة طهران الأخيرة عززت عملية المفاوضات

أوليانوف لـRT: نقدر سعي طهران للتوصل إلى اتفاق

أوليانوف لـRT: إضافة مسألة الصواريخ والأمن الإقليمي إلى المفاوضات تهدد بنسفها

أوليانوف لـRT: ملفا الصواريخ الإيرانية والأمن الإقليمي يجب بحثهما بشكل منفصل بمشاركة دول الخليج

أوليانوف لـRT: الصفقة النووية تتطابق مع مصالح إسرائيل وهذا موقف جميع المشاركين في مفاوضات فيينا.