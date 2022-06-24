أوروبا والناتو.. حلف جديد لمحاربة روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى تكتل مناهض لروسيا من خلال سياساته العدوانية وتحريض دول أخرى على معاداة روسيا،

لافروف أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي إلى جانب حلف الناتو يعملان على تشكيل تحالف جديد يهدف بالأساس للحرب مع روسيا.

تصريحات لافروف تأتي في سياق توتر غير مسبوق بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية فرض ليتوانيا حصارا على إقليم كالينيغراد، حيث توعدت موسكو بالرد على خرق الاتحاد الأوروبي للقوانين والاتفاقيات المشتركة حول مرور البضائع إلى الإقليم الروسي.. واعتبرت الخارجية الروسية ما حصل نتيجة مباشرة لإملاءات مباشرة من الولايات المتحدة.

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