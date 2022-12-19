أوروبا تسقف أسعار الغاز.. ما مصير أسواق الطاقة العالمية؟

بعد أشهر من الجدل والخلاف، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد إلى اتفاق لتحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي ابتداء من منتصف شهر فبراير القادم،

الاتفاق الذي عُدلت صيغته الأولى بسبب تحفظ تسع دول، يحدد 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة كسقف يتم اللجوء إلى تفعيله في حال ارتفاع الأسعار لمدة ثلاثة أيام متوالية مع اقتصار تنفيذ الاتفاق على مدى أسبوعين.. من جانبه أعلن الكرملين رفضه لقرار الاتحاد الأوروبي باعتباره هجوما على آلية تحديد السوق للسعر.. فيم كشفت شركة غازبروم الروسية عن تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز إلى الصين مع تجاوز الصادرات الالتزامات التعاقدية مع الشركة الوطنية الصينية بنسبة ستة عشر بالمائة.

فما هي احتمالات ترجمة الاتفاق على أرض الواقع؟ وما هي أسباب رفض بعض الدول الأوروبية الالتزام بمضامينه؟

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