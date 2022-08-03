أوبك+ تزيد النفط.. ما مآل أزمة الغاز بأوروبا؟

قرار حذر بزيادة في الإنتاج لا تتعدى 100 ألف برميل نفطي يوميا اتخذته أوبك بلاس تقول موسكو إنه مرتبط بعدد من القضايا المثيرة للقلق في سوق النفط،

وأمام محاولات أعضاء المجموعة الحفاظ على التوازن في سوق الطاقة يستمر التوتر في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بسبب العقوبات المفروضة ضد موسكو هل ينجح التعاون الروسي السعودي في تحقيق استقرار سوق النفط بعد تجاوزه تداعيات الجائحة؟ وما مدى إدراك الأوروبيين لحجم الضرر المترتب عن العقوبات على إمدادات الغاز؟