أنت عارف لو أنا مشيت هيحصل إيه؟ الأيام الأخيرة من حكم الرئيس حسني مبارك بشهادة الدكتور حسام بدراوي

ماذا قال جمال مبارك للدكتور حسام بدراوي عندما حذره من تكرار سيناريو تونس في مصر؟

لماذا اقترح الرئيس حسني مبارك على الدكتور بدراوي منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بعد انطلاق ثورة 25 يناير ولماذا قبل الأخير؟

من الذي تدخل لاقناع الرئيس مبارك بعدم التنحي بعد موافقته على ذلك إثر حديث على انفراد مع الدكتور بدراوي؟ كيف حاولت السفيرة الأمريكية والسفير البريطاني التأثير على الأوضاع في مصر من خلال اتصالهما بالدكتور بدراوي؟ تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم الرئيس مبارك تجدونها في هذه الحلقة المخصصة للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011.

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