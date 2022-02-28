ألمانيا تزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر" الأمريكية.. ما الهدف؟

ميزانية خاصة حددها الأتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا بحدود خمسمئة مليون يورو تضاف إلى قرار برلين تزويد كييف سلاحا مضادا للدبابات وصواريخ ستينغر

بينما أكدت موسكو أن القوات الروسية ستستهدف من ينقل الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية، مندوب روسيا الدائم لدى الأم المتحدة حمل الغرب مسؤولية تسليح نظام كييف الذي سلح بدوره من أفرج عنهم من المساجين على غرار دعوة وجهها للمرتزقة الأجانب للمشاركة في الحرب على دومباس

كيف يفسر التحول في القرار الألماني بعد أن رفضت المشاركة في تسليح أوكرانيا في وقت سابق؟ وما الطرق التي يعول عليها الغرب في إيصال هذه الاسلحة لكييف؟