أفغانستان.. مسار مفاوضات السلام ومصير القوات الأمريكية

دعا البيان الختامي لمؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان، دعا أطراف الصراع إلى بدء مفاوضات فورية بشأن خفض مستوى العنف ووقف طالبان لهجوم الربيع،

كما دعا البيان إلى تهيئة الأجواء لتسوية سياسية هناك، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من وجود داعش في أفغانستان وخطر تمدده نحو آسيا..

ما أهمية اجتماع موسكو؟ وما انعكاساتُه على الأزمة الأفغانية؟

ماهي تداعياتُ تدهور الوضع الميداني في أفغانستان على مسار العملية السلمية؟

وماذا عن تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان؟

ملفاتُ عدة نناقشها مع ضيفنا رئيسِ المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان الدكتور عبد الله عبد الله