الخارجية الأمريكية: مستعدون للتواصل مع طالبان لمواجهة أي تهديد من أفغانستان

انسحاب أميركي فتطورات متسارعة على الأراضي الأفغانية من الميدان ال السياسة. أين واشنطن من هذه المتغيرات؟ ما هو الموقف الأميركي من كل ما يجري في كابل؟

حديث مع ساميويل وربيرغ، الناطق الاقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

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المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية لـRT: سنستمر بدعم الشعب الأفغاني ومواصلة التعاون بشأن أفغانستان

وربيرغ لـRT: واشنطن لن تتجاهل أوضاع حرية التعبير والصحافة والنساء في أفغانستان

وربيرغ لـRT: لدينا وسائل للضغط على طالبان بشأن احترام حقوق الإنسان

وربيرغ لـRT: قلقون بشأن عدم مشاركة النساء والأقليات في الحكومة الأفغانية الجديدة

وربيرغ لـRT: الأفغان هم من سيحكمون على نجاح الحكومة في توفير الأمن والخدمات الأساسية واحترام حقوق الإنسان

وربيرغ لـRT: الوقت ليس مناسبا للحديث عن الاعتراف بطالبان أو الحكومة الجديدة

وربيرغ لـRT: سنحكم على طالبان من خلال الأفعال وسنراقب الأحداث عن كثب

وربيرغ لـRT: سنعمل مع الدول التي تتواصل مع طالبان

وربيرغ لـRT: لا زلنا منخرطين في عملية الإجلاء من أفغانستان

وربيرغ لـRT: سنواصل مراقبة الوضع الأمني في أفغانستان لمنع تحولها لأرض خصبة للإرهاب

وربيرغ لـRT: إذا تطلب الأمر سنتواصل مع طالبان لمواجهة أي تهديد أمني من أفغانستان

وربيرغ لـRT: هناك توافق داخل الولايات المتحدة بأن لا يكون الجيش الأمريكي في أي بلد آخر

وربيرغ لـRT: الجيش الأمريكي موجود في العراق بدعوة من الحكومة

وربيرغ لـRT: لدينا نقاط مشتركة مع روسيا والصين تتعلق بمكافحة أي تهديد إرهابي من أفغانستان