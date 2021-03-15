أفغانستان.. حرب متواصلة وحل سياسي منتظر

مؤتمر حول أفغانستان في 18 من آذار مارس الجاري تستضيفه العاصمة الروسية موسكو وتشارك فيه حركة طالبان مع الحكومة الأفغانية إضافة إلى شخصيات بارزة،

في خطوةٍ يُنتظر منها أن تشكل مرحلة جديدة على طريق التسوية السلمية لوقف الحرب في تلك البلد..

- ما هي توقعات الحركة وشروطُها من خلال هذه المفاوضات وكيف ترى موقفَ موسكو منها؟

- ما الذي تغير بالنسبة لأفغانستان والحركة مع وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض وهل هي جادة في إخراج القوات الأمريكية كما وعد بايدن؟

- وكيف ترى طالبان مستقبل البلاد وشكل الحكومة في حال التوافق على صيغة بين أطراف النزاع

أسئلة كثيرة نجيب عليها مع ضيفنا المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم