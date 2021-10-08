أفغانستان.. حرب طائفية بعد هجوم مسجد قندوز؟

في أعنف هجوم منذ انسحاب الأمريكيين.. لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

التفجير الذي تبناه تنظيم داعش ولاية خراسان، قوبل بالاستنكار والتنديد من قبل وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد الذي أكد في هذا السياق على وحدة أبناء الوطن الواحد. فهل يمثل الهجوم بوابة لعودة العنف إلى البلاد؟ وما حجم التحديات والتهديدات الأمنية الحالية؟

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