أفغانستان .. الدور الروسي في محادثات السلام بين كابل وطالبان

بمشاركة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وروسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، اختتم مؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان أعماله..

اختتم مؤتمر موسكو بشأن السلام في أفغانستان أعماله بالتأكيد على مطالبة الطرفين ببدء مفاوضات فورية بشأن خفض مستوى العنف وتهيئة الأجواء للبدء في التسوية السياسية، كما دعا البيان الختامي للمؤتمر حركة طالبان لوقف هجوم الربيع.

فما هو التقييم العام لهذه المشاورات؟ وما هي التحديات التي تعقد التسوية السياسية؟ ما الضمانات بالتزام طالبان بوقف العنف؟ ثم ماذا عن وجود القوات الأمريكية في البلاد؟ وما المنتظر من المؤتمر القادم في تركيا حول عملية السلام؟

الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في حديث برنامج نيوزميكر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف.

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