أسلحة الغرب في السوق السوداء.. ما العواقب؟

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لكييف تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء، مشددًا أن الغرب يعمل على إطالة أمد الصراع في أوكرانيا

وفي ظل تواصل تدفق المرتزقة للأراضي الأوكرانية، قال شويغو إن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس قضت على مئة وسبعين مرتزقا أجنبيا، فيما رفض نحو مئة مرتزق آخرين المشاركة في الأعمال العدائية.

فهل فشل رهان الغرب على استمرار ضخ كييف بالسلاح؟ وكيف تُفهم رسائل موسكو من استمرار ضرب المرتزقة؟

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